dokFilm: Holy Shit - Mit Scheiße die Welt retten
1 StaffelAb 0
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dokFilm: Holy Shit - Mit Scheiße die Welt retten
Mit scharfem Blick und einer Prise Humor rückt Holy Shit – Mit Scheiße die Welt retten ein tabuisiertes Thema ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Ein Film, der deutlich macht, dass unsere alltäglichen Ausscheidungen Teil einer globalen Herausforderung sind, über die dringend gesprochen werden muss.
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2
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