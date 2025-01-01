Dragonball
1 StaffelAb 6
Der junge Son-Goku lebt tief in den Bergen ein unbeschwertes und unschuldiges Leben. Ihm gehört ein Ball, den ihm einst der Mann gab, bei dem er aufwuchs. Eines Tages tritt Bulma in sein Leben - ein Mädchen, das ihm erzählt, sein Ball wäre tatsächlich ein Dragonball: eine von sieben magischen Kristallkugeln, die an den unterschiedlichsten Orten versteckt sind. Gemeinsam machen sie sich auf eine Suche voller Abenteuer und merkwürdiger Begegnungen.
Genre:Anime
Produktion:JP, 1986
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Bird Studio/Shueisha, Toei Animation