Eröffnung der Bregenzer Festspiele 2024
Eröffnung der Bregenzer Festspiele 2024
Das Spiel auf dem See "Der Freischütz" von Carl Maria von Weber ist der erste Höhepunkt bei den diesjährigen Bregenzer Festspielen. Am Mittwoch, 17. Juli, wird das Musikfestival traditionellerweise von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und den Wiener Symphonikern feierlich eröffnet. Am Abend findet mit der romantischen Oper "Der Freischütz" als Spiel auf dem See die erste Premiere des Festspielsommers statt. Einen Tag später feiert der Opernthriller "Tancredi" von Gioachino Rossini im Haus Premiere. Moderatorin Martina Köberle führt Live-Interviews mit Festspielkünstlerinnen und Festspielkünstlern, Eva Teimel wird die Festspieleröffnung live kommentieren.
