Es hätte schlimmer kommen können - Mario Adorf
Anlässlich seines 95. Geburtstags öffnet Mario Adorf Einblicke in sein Leben und seine mehr als 60 Jahre währende Karriere, von internationalen Filmerfolgen über Privates bis zu seinen Blicken auf Politik, Liebe und das Älterwerden. Regisseur Dominik Wessely begleitet ihn an seine Lebensorte, lässt Erinnerungen lebendig werden und zeigt Ausschnitte aus einem außergewöhnlichen Schauspielerleben.
Genre:Dokumentation, Reportage
