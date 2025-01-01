Everest - Der Yeti und die unsichtbare Stadt Staffel 1
Everest - Der Yeti und die unsichtbare Stadt Staffel 1
Die neugierige und aufgeweckte Teenagerin Yi lebt zusammen mit ihrer Mutter und Großmutter in Shanghai. Gemeinsam mit ihren Freunden Jin und Peng hat sie bei einem früheren Abenteuer einen Yeti mit magischen Fähigkeiten kennengelernt. Der gutmütige Riese namens Everest ist für die drei zu einem verlässlichen Freund geworden. Als sich immer wieder magische Geschöpfe in ihre Welt verirren und in der Stadt für Chaos sorgen, liegt es an Yi, Everest und ihren Freunden, diesen Wesen zu helfen.
Genre:Abenteuer, Animation
Altersfreigabe:
0