Extreme! Mit Niels-Peter Jensen
2 Staffeln
Es gibt nicht vieles, was der Extremsportler Niels-Peter Jensen noch nicht mit dem Mountainbike angestellt hat. Der Zweirad-Fanatiker bretterte schon den Hang eines aktiven Vulkans hinunter und sprang mit seinem Fahrrad an einem Bungee-Seil vom 136 Meter hohen Heinrich-Hertz-Turm in Hamburg. Im Action-Magazin "extreme" testet Niels-Peter die Grenzen seines Fahrrades und seiner eigenen Belastbarkeit aus.
Genre:Dokumentation