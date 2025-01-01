Eyeshield 21
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
Eyeshield 21
Der schüchterne Sena Kobayakawa besitzt ein außergewöhnliches Talent fürs Rennen. Als zwei Mitglieder der Football-Mannschaft der Deimon-Oberschule darauf aufmerksam werden, rekrutieren sie den zurückhaltenden Jungen für ihr Team. Da Sena jedoch unerkannt bleiben soll, trägt er stehts einen Helm und erhält den Spitznamen "Eyeshield 21".
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH