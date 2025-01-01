Falco - Forever Young
„Falco– Forever Young“ von Regisseur Patrick Hibler, der Falco einige Zeit selbst journalistisch begleitete, beleuchtet das Leben des exzentrischen Wieners aus verschiedenen Blickwinkeln. Zu Wort kommen namhafte Wegbegleiter des Musikers wie Niki Lauda, Andre Heller, Gottfried Helnwein oder sein Entdecker Markus Spiegel. Zudem brach Falcos mittlerweile verstorbener Vater, Alois Hölzel, für diese Doku erstmals sein Schweigen.
