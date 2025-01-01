Forged With Steele
1 StaffelAb 12
Forged With Steele
Der junge Schmied und Youtube-Star Alec Steele begeistert sich seit seinem elften Lebensjahr für die Schmiedekunst und die Geschichte von Waffen. Mit seiner lockeren Art führt er in seiner Schmiede in Norwich, Großbritannien, durch die unterhaltsame Reihe, in der unterschiedlichste historische Waffen gefertigt werden.
Genre:Dokumentation, Krieg
Produktion:GB, 2021
12
