Für alle Fälle Stefanie
3 StaffelnAb 12
Schwester Stefanie fühlt sich zum Helfen berufen, aber sie ist ein Engel, der ohne Heiligenschein auskommt, und steht mit beiden Beinen fest im Leben. Die junge, couragierte Krankenschwester mit dem großen Herzen nimmt lebhaft Anteil am Schicksal ihrer Patienten und setzt sich für sie ein - auch wenn sie dafür gelegentlich Ärger mit der Krankenhausleitung in Kauf nehmen muss ...
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
