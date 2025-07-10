Zum Inhalt springenBarrierefrei
G'sunder Sommer in Österreich: Die Kraft der Natur

ORF2Staffel 1Folge 1vom 10.07.2025
48 Min.Folge vom 10.07.2025

Wenn die Pflanzen in den Alpen blühen und die Wälder rauschen, wird Österreichs Natur zur besten Medizin. Wer Körper, Geist und Natur in Einklang bringen will, ist hier goldrichtig – besonders im Sommer. Denn wo sonst kann man im Heilmoor entspannen, Schwefelquellen nutzen oder in einer Einsiedelei zur Ruhe kommen? In "G’sunder Sommer in Österreich – Die Kraft der Natur" erkundet Christine Reiler Orte, an denen Gesundheit auf natürliche Weise gefördert wird – und begegnet Menschen, deren Lebensgeschichten berühren und verblüffen. Bildquelle: ORF

