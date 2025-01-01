Galileo Classics
Zum 25-jährigen Jubiläum zeigt ProSieben die skurrilsten Beiträge aus 25 Jahren "Galileo". U.a. die 20 unglaublichsten Experimente. In 25 Jahren fassten "Galileo"-Reporter:innen an elektrische Weidezäune, wurden Autos aus dem Flugzeug geworfen, am windigsten Ort der Welt gepicknickt und Eier ausgebrütet. Alle diese Beiträge sind spektakulär, wissenswert, manchmal absurd, aber auf alle Fälle immer mit einem großen Wow!
