ProSiebenFolge vom 01.06.2024
50 Min.Folge vom 01.06.2024Ab 12

Mal schnell einen Flieger zum Zigaretten holen schicken, ein Fünf-Gänge-Menü innerhalb weniger Stunden zaubern, eine Yacht auf Vordermann bringen oder einen Promi im Privatjet von A nach B bringen. Für Daniel Rudolf, Denis Mann, André Damrow und Sebastian Osthoff alles kein Problem. Denn sie verdienen ihr Geld mit den Superreichen! Was das bedeutet und worauf die Superreichen in der Welt so Wert legen? Das schaut sich "Galileo Plus" an.

