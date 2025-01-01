Galileo Plus
Anders Leben: Hightech-KI-Heim
50 Min.Ab 12
Khosray wohnt in einem Hightech-Heim: Sein KI-Haus steuert nicht nur den Grill, sondern warnt ihn auch vor radioaktiver Strahlung. Christina und Andreas sind Schlossbesitzer. Das Traumschloss gab es beim Grundstückskauf umsonst dazu. Franziska lebt freiwillig im "Hotel Mama" - mit vier Generationen unter einem Dach. Die 24-Jährige verrät, wieso sie trotzdem nicht ausziehen will und warum sie am liebsten mit der Oma shoppen geht.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen