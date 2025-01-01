Galileo Plus
Moderne Schatzjäger
50 Min.Ab 12
Ein Leben in Reichtum und Überfluss - wer hätte das nicht gerne? Doch wenn der normale Job nicht für den gewünschten Luxus sorgt, finden vor allem in den USA immer mehr Menschen die kreativsten Methoden. Der neueste Trend: moderne Schatzjagd. Vom sogenannten "Trashpicking" im Sperrmüll von Millionär:innen bis hin zum Goldsuchen in der Kanalisation von Las Vegas - "Galileo Plus" begleitet vier Menschen, die als moderne Schatzjäger:innen vom großen Geld träumen.
Genre:Dokumentation, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2021
