Inside Island - mit schlechten Karten zum ErfolgJetzt kostenlos streamen
Galileo Plus
Inside Island - mit schlechten Karten zum Erfolg
50 Min.Ab 12
Island - eine kleine, karge Insel. Das Wetter ist unbeständig, die Winter sind lang, kalt und dunkel, das Land ist weitgehend unfruchtbar, ständig bebt die Erde und immer wieder bricht ein Vulkan aus. "Galileo Plus" reist in den hohen Norden und trifft Menschen, die den harten Lebensbedingungen auf Island nicht nur trotzen, sondern sogar beachtliche Erfolge abringen. "Galileo Plus" sucht Antwort auf die Fragen: Was macht die Isländer so resilient? So glücklich und erfolgreich?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen