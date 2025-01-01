Galileo True Crime
"Galileo – True Crime" beschäftigt sich mit unfassbaren Ganovengeschichten und spektakulären Kriminalfällen, die wirklich passiert sind. Stefan Gödde berichtet über vier True Crime Fälle wie dem erfolgreichsten Serieneinbrecher Venedigs, vor dem keine Villa sicher war, und von einem dreisten Betrüger, der 13 Jahre lang unentdeckt vorgab Pilot zu sein.
