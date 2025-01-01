Geheimakte Erde
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
Geheimakte Erde
Mysteriöse Ereignisse, für die es scheinbar keine logische Erklärung gibt, beschäftigen die Menschen seit jeher. Ob Geisterschiffe, verschwundene Flugzeuge, seltsame Lichter am Firmament oder unerklärliche Geräusche - wäre es nicht möglich, dass hinter all diesen Phänomenen eine geophysische Ursache steckt und somit die Erde selbst zum Hauptverdächtigen wird?
Genre:Dokumentation
Produktion:GB, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© The Weather Channel