Folge 14: Gemischtes Doppel - Beinahe wahre Geschichten: Folge 1
23 Min.Folge vom 07.09.2025
Katharina Straßer und Thomas Stipsits meistern in 100 Rollen 1000 Lebenslagen – frech, humorvoll und politisch unkorrekt. Ob am Amt, im Nobelwinzerkeller, im Zugabteil, an der nächsten Straßenecke oder im Kinderzimmer: Überall lauern beinahe wahre Geschichten. Besetzung: Katharina Straßer Thomas Stipsits Kajetan Dick Regie: Georg Weissgram Bildquelle: ORF/DOR Film
Altersfreigabe:
0