Germany's Next Topmodel
Germany's Next Topmodel - barrierefrei
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Germany's Next Topmodel
20 Jahre glamouröse Fotoshootings, 20 Jahre herausfordernde Catwalks und Challenges, 20 Jahre "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum"! Mit über 300 Folgen, mehr als 3000 Kandidatinnen und Kandidaten und Millionen begeisterter Zuschauer:innen hat die Show Geschichte geschrieben. Grund genug die Jubiläumsstaffel gebührend zu feiern. Wie? Doppelt natürlich!
"Germany's Next Topmodel" im Streaming auf Joyn: Alle Infos zur Show und zur 20. Staffel
Die 20. Staffel von "Germany's Next Topmodel" startet am 13. Februar 2025 auf ProSieben und Joyn.
20 Jahre "Germany's Next Topmodel" - zum Jubiläum setzt Heidi Klum 2025 auf eine Mischung aus Tradition und Innovation. Neben weiblichen Models rücken erneut auch Männer in den Fokus, in jeder Körperform, Größe und Altersklasse.
Wie in jedem Jahr müssen sich die Teilnehmer:innen auch 2025 von ihrer besten Seite zeigen. Ob Laufsteg, Werbe-Shootings oder das berüchtigte Umstyling - jede Woche stellt die Models vor neue Herausforderungen.
"Germany's Next Topmodel" zwei neue Folgen pro Woche im Stream
Noch mehr GNTM: Die 20. Staffel wartet mit mehr Folgen auf als jemals zuvor. Erstmals läuft "Germany's Next Topmodel" zweimal pro Woche.
Immer mittwochs stehen die Male Models im Mittelpunkt der Sendung, immer donnerstags dreht sich alles um die weiblichen Topmodel-Anwärterinnen. Erst ab Folge 13 treffen alle Models aufeinander.
Folge verpasst? GNTM-Wiederholung auf Joyn kostenlos anschauen
Du hast die neueste Folge von "Germany's Next Topmodel" im ProSieben-Live-Stream auf Joyn verpasst? Kein Problem! Alle Episoden sind jeweils nach der TV-Ausstrahlung in der Mediathek auf Joyn zum Streaming verfügbar. Jeden Mittwoch und jeden Donnerstag gibt es die neueste Folge kostenlos.
So verpasst du keinen der schönsten Momente der Ausnahme-Show mehr und kannst immer mitverfolgen, wie Germany's Next Topmodel 2025 gefunden wird. Denn auch das große Finale kannst du auf Joyn im Live-Stream oder nach TV-Ausstrahlung in der Mediathek kostenlos anschauen.
Mehr über die Sendetermine, Sendezeiten und die Dauer der einzelnen Folgen erfährst du hier.
Noch mehr GNTM: "Germany's Next Topmodel Stories"
Neu und exklusiv auf Joyn: Begleitend zur 20. Staffel von GNTM präsentiert "Germany's Next Topmodel Stories" persönliche Momente und exklusive Geschichten hinter den Entscheidungen der einzelnen Wochen.
Eine neue Folge von "GNTM Stories" gibt es immer nach der regulären Sendung am Donnerstag hier auf Joyn im Streaming.
GNTM 2025: Die Kandidatinnen und Kandidaten
Die ersten Kandidatinnen und Kandidaten von "Germany's Next Topmodel" 2025 sind bereits bekannt. Knapp 100 Männer und 100 Frauen hat Heidi Klum für diese Staffel gecastet. Davon sind zwölf Male Models und 13 Frauen im Zuge der Marketing-Kampagne auf Poster-Motiven zu sehen.
Male Models mit eigenen Folgen: Der Mittwoch gehört in den nächsten Wochen den Männern bei "Germany's Next Topmodel" 2025. Sie bekommen in dieser Staffel erstmalig eigene Shows auf einem neuen Sendeplatz.
Die Erstausstrahlungen der Folgen mit den weiblichen Models sind auf dem gewohnten Sendeplatz, immer donnerstags, 20:15 Uhr, zu sehen.
"Germany's Next Topmodel": Die Gewinnerinnen und Gewinner
Bislang gibt es 19 weibliche und ein männliches Model, die den Titel "Germany's Next Topmodel" gewonnen haben.
Das sind alle bisherigen GNTM-Gewinnerinnen und der erste Gewinner im Überblick:
- Staffel 1 (2006): Lena Gercke
- Staffel 2 (2007): Barbara Meier
- Staffel 3 (2008): Jennifer Hof
- Staffel 4 (2009): Sara Nuru
- Staffel 5 (2010): Alisar Ailabouni
- Staffel 6 (2011): Jana Beller
- Staffel 7 (2012): Luisa Hartema
- Staffel 8 (2013): Lovelyn Enebechi
- Staffel 9 (2014): Stefanie Giesinger
- Staffel 10 (2015): Vanessa Fuchs
- Staffel 11 (2016): Kim Hnizdo
- Staffel 12 (2017): Celine Bethmann
- Staffel 13 (2018): Toni Dreher-Adenuga
- Staffel 14 (2019): Simone Kowalski
- Staffel 15 (2020): Jacky Wruck
- Staffel 16 (2021): Alex Mariah Peter
- Staffel 17 (2022): Lou-Anne
- Staffel 18 (2023): Vivien Blotzki
- Staffel 19 (2024): Lea und Jermaine
Wer wird Germany's Next Topmodel 2025? Das erfährst du in der 20. Staffel.
Das sind die Gastjurorinnen und Gastjuroren bei GNTM 2025
Das Umstyling sorgt bei "Germany's Next Topmodel" traditionell für Drama und Emotionen, wenn Looks radikal verändert werden und die Models lernen, ihre neue Erscheinung zu lieben.
Erste Details zum Umstyling bei GNTM 2025 sind bereits bekannt. In der Show "Das Duell um die Welt" verriet Klaas Heufer-Umlauf, seines Zeichens gelernter Friseur, dass er in der Umstyling-Folge zu sehen sein wird. Die Models können nur hoffen, dass er sein Handwerk nach zwei Jahrzehnten im Show-Geschäft noch nicht verlernt hat.
Direkt nach der Erstausstrahlung auf ProSieben kannst du das große Umstyling der 20. Staffel von "Germany's Next Topmodel" hier auf Joyn als kostenlose Wiederholung nachschauen.
Die Umstylings der vergangenen Staffeln kannst du ebenfalls hier auf Joyn streamen.
GNTM 2025: Finale live auf Joyn streamen
Bis zum Finale von "Germany's Next Topmodel" 2025 ist es noch ein langer Weg. Wann und wo die Finalshow stattfinden wird und welche Stars und Prominente dabei sein werden, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch GNTM-Geheimsache! Doch schon jetzt steht fest: Das große Finale kannst du hier auf Joyn im Livestream verfolgen.
Fest steht auch, dass Heidi Klum im GNTM-Finale 2025 eine Gewinnerin und einen Gewinner küren wird. Beide Models werden das Cover der deutschen "Harper's Bazaar" zieren und erhalten 100.000 Euro Siegprämie. Außerdem werden sie Teil einer Kampagne von L'Oréal Paris.
Diese Auszeichnungen hat "Germany's Next Topmodel" bereits erhalten
GNTM ist eine ausgezeichnete Show - im wörtlichen Sinne. Heidi Klum und das Team von "Germany's Next Topmodel" waren schon mehrfach für den Deutschen Fernsehpreis nominiert. 2024 wurde die Sendung zudem mit dem Blauer Panther - TV & Streaming Award geehrt.