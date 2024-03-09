Wie der Vater - so der SohnJetzt kostenlos streamen
Ghostbusters
Folge 56: Wie der Vater - so der Sohn
23 Min.Folge vom 09.03.2024Ab 6
Um seine Gegner endgültig zu beseitigen, versucht Prime Evil, in den Lauf der Geschichte einzugreifen. Er lässt Jakes Urgroßvater Marshall Clint in einen Werwolf verwandeln. Prime Evil hofft, dass der Werwolf-Fluch auf Generationen weiterwirkt. Doch ehe es dazu kommt, brechen Jake und seine Freunde in die Vergangenheit auf, um den Spuk gleich an der Wurzel zu bekämpfen ...
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Abenteuer
Produktion:US, 1986
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH
