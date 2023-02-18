Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 1Folge 3vom 18.02.2023
23 Min.Folge vom 18.02.2023Ab 6

Jake Kong Jr., Eddie Spencer Jr. und der Affe Tracy nehmen zusammen mit ihren Freunden den Kampf gegen den skrupellosen Prime Evil auf. Dieser hält die Geisterjäger zusammen mit seinen Gefolgsleuten in Schach.

