Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ghostbusters

Allerliebste Mumie

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 2vom 11.02.2023
Allerliebste Mumie

Allerliebste MumieJetzt kostenlos streamen

Ghostbusters

Folge 2: Allerliebste Mumie

23 Min.Folge vom 11.02.2023Ab 6

Jake Kong Jr., Eddie Spencer Jr. und der Affe Tracy nehmen zusammen mit ihren Freunden den Kampf gegen den skrupellosen Prime Evil auf. Dieser hält die Geisterjäger zusammen mit seinen Gefolgsleuten in Schach.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Ghostbusters
ProSieben MAXX
Ghostbusters

Ghostbusters

Alle 1 Staffeln und Folgen