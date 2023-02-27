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GO! Spezial

GO! Spezial vom 23.02.2023

PULS 4Staffel 2023Folge 58vom 27.02.2023
GO! Spezial vom 23.02.2023

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GO! Spezial

Folge 58: GO! Spezial vom 23.02.2023

5 Min.Folge vom 27.02.2023Ab 6

Ob autonomes Fahren aus Japan oder auch Highspeed Elektroautos aus der marokkanischen Wüste: "GO! Spezial" informiert, regt auf und unterhält! Dabei reist "GO! Spezial" von fernen Destinationen bis hin zur heimischen Garage und bleibt immer nah an Österreich und den Menschen.

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