Hachschara - Israels Pioniere aus Österreich
1 StaffelAb 0
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Hachschara - Israels Pioniere aus Österreich
Der Film erzählt die Geschichte jener Jüdinnen und Juden aus Wien, die maßgeblich daran beteiligt waren Eretz Israel (wieder) zu besiedeln und damit den Grundstein für den modernen jüdischen Staat gelegt haben. Noch lebende Zeitzeug:innen und die Nachkommen der Hachschara-Pioniere erzählen in persönlichen Interviews von den Geschichten der jüdischen Auswanderer aus Wien. Ein Film von Alexander Millecker für das Landesstudio Wien.
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2
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