Hawaii Five-0
Auch im vermeintlichen Paradies treiben Kriminelle ihr Unwesen. Ex-Marineoffizier Steven John McGarrett und sein schlagkräftiges Team sagen dem Verbrechen auf Hawaii den Kampf an.
Hawaii Five-0: Heißer Action-Krimi unter hawaiianischer Sonne
Die Spezialeinheit Hawaii Five-0 ermittelt dort, wo andere Urlaub machen. Allerdings gibt es auf Hawaii eben nicht nur Tourist*innen, sondern auch jede Menge Kriminelle und organisierte Verbrecher-Banden. Deshalb hat das Team des ehemaligen Marine-Offiziers Steve McGarrett, gespielt von Alex O'Loughlin, alle Hände voll zu tun. Vor exotischer und paradiesischer Kulisse hat die Hawaii Five-0 die unterschiedlichsten Fälle an Kapitalverbrechen aufzuklären.
Und weil die bösen Jungs auf Hawaii nicht gerade zimperlich mit ihren Opfern oder gar den Gesetzeshüter*innen umgehen, geraten die Ermittler*innen von einer halsbrecherischen Aktion in die nächste und kommen dazwischen kaum zum Durchatmen - anstrengend für die Figuren, doch äußerst unterhaltsam und kurzweilig für den Krimi-Fan vor dem Fernseher.
Kopf des Teams ist Steve McGarrett, ein hochdekorierter ehemaliger Marineoffizier bei den Navy SEALs. Ursprünglich kam er nach Hawaii, um dort die Mörder seines Vaters zu überführen. Seine professionelle Aufklärungsarbeit bleibt auf Hawaii nicht unentdeckt und so bittet ihn die Gouverneurin Patricia Jameson, eine Spezialeinheit zusammenzustellen, um dem organisierten Verbrechen auf der Insel Herr zu werden.
Hawaii Five-0 reloaded - Serienklassiker neu aufgelegt
Hawaii Five-0 ist keinesfalls eine neue Krimiserie. Bereits zwischen den Jahren 1968 bis 1980 flimmerten 279 Folgen in zwölf Staffeln der Serie Hawaii Fünf-Null höchst erfolgreich über die Mattscheiben. Die Rolle des Team-Leiters Steve McGarrett übernahm damals der Wahl-Hawaiianer Jack Lord. Die Bewohner*innen von Hawaii verehren ihn noch heute für sein Schaffen und für seine Verdienste rund um die Insel und setzten Jack Lord anno 2004 sogar ein Denkmal in Form einer Büste am Waikiki Beach. Ob das Remake Hawaii Five-0 am Ende seiner Laufzeit ebenfalls auf zwölf Staffeln verweisen kann, wird sich erst noch zeigen.