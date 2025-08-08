Im Tal der Almen mit Conny BürglerJetzt kostenlos streamen
Hin über d'Alm
Folge 1: Im Tal der Almen mit Conny Bürgler
48 Min.Folge vom 08.08.2025
Im Großarltal, dem Tal der Almen, besucht Conny Bürgler eine der ältesten Almen des Tals, auf der bis heute die Milch nach altem Rezept verarbeitet wird. Sie macht Bekanntschaft mit einem Forst-Experten, der sich intensiv mit den Veränderungen in den Bergen in Hinsicht auf den Klimawandel beschäftigt. Was Zusammenhalt heißen kann, erlebt sie nicht nur auf den Almen, sondern auch am neuen Gipfelkreuz, der "Stimmgabel", wo ein Almtag mit musikalischen Klängen zu Ende geht.
