Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hin über d'Alm

Im Tal der Almen mit Conny Bürgler

ServusTVStaffel 6Folge 1vom 08.08.2025
Im Tal der Almen mit Conny Bürgler

Im Tal der Almen mit Conny BürglerJetzt kostenlos streamen

Hin über d'Alm

Folge 1: Im Tal der Almen mit Conny Bürgler

48 Min.Folge vom 08.08.2025

Im Großarltal, dem Tal der Almen, besucht Conny Bürgler eine der ältesten Almen des Tals, auf der bis heute die Milch nach altem Rezept verarbeitet wird. Sie macht Bekanntschaft mit einem Forst-Experten, der sich intensiv mit den Veränderungen in den Bergen in Hinsicht auf den Klimawandel beschäftigt. Was Zusammenhalt heißen kann, erlebt sie nicht nur auf den Almen, sondern auch am neuen Gipfelkreuz, der "Stimmgabel", wo ein Almtag mit musikalischen Klängen zu Ende geht.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Hin über d'Alm
ServusTV
Hin über d'Alm

Hin über d'Alm

Alle 1 Staffeln und Folgen