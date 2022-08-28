Heinzl und die VIPs Sommergespräch - Christopher Seiler, Lou-Anne & MartinaJetzt kostenlos streamen
Folge 4: Heinzl und die VIPs Sommergespräch - Christopher Seiler, Lou-Anne & Martina
26 Min.Folge vom 28.08.2022Ab 6
Dominic Heinzl trifft die Musiker Christopher Seiler sowie das Mutter-Tochter GNTM-Duo Lou-Anne & Martina zum Sommergespräch.
Genre:Unterhaltung, Nachrichtenmagazin
Produktion:AT, 2020
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
