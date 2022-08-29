Staffel 1 Folge 1: Pflege jammert nieJetzt kostenlos streamen
Held:innen des Spitals
Folge 1: Staffel 1 Folge 1: Pflege jammert nie
50 Min.Folge vom 29.08.2022Ab 6
Die erste Folge der Serie erzählt die Geschichten von Männern und Frauen, die sich auf vielfältige Weise um Patient:innen aller Altersgruppen kümmern. Dabei besuchen wir drei Bundesländer.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Held:innen des Spitals
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4