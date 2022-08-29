Zum Inhalt springenBarrierefrei
Held:innen des Spitals

Staffel 1 Folge 1: Pflege jammert nie

PULS 4Staffel 1Folge 1vom 29.08.2022
Staffel 1 Folge 1: Pflege jammert nie

Staffel 1 Folge 1: Pflege jammert nieJetzt kostenlos streamen

Held:innen des Spitals

Folge 1: Staffel 1 Folge 1: Pflege jammert nie

50 Min.Folge vom 29.08.2022Ab 6

Die erste Folge der Serie erzählt die Geschichten von Männern und Frauen, die sich auf vielfältige Weise um Patient:innen aller Altersgruppen kümmern. Dabei besuchen wir drei Bundesländer.

