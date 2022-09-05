Staffel 1 Folge 2: Der Beruf, der alles bietetJetzt kostenlos streamen
Held:innen des Spitals
Folge 2: Staffel 1 Folge 2: Der Beruf, der alles bietet
49 Min.Folge vom 05.09.2022Ab 6
In drei Bundesländern nehmen Pfleger:innen PULS 4 exklusiv in ihr Berufsleben mit und erzählen, warum sie sich für diesen Beruf entschieden haben, wie sie ihre Freizeit gestalten, wie viel sie von ihrem Arbeitsplatz mit nach Hause nehmen und wie sie versuchen nach der Schicht abzuschalten.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Held:innen des Spitals
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4