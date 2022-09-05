Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Held:innen des Spitals

Staffel 1 Folge 2: Der Beruf, der alles bietet

PULS 4Staffel 1Folge 2vom 05.09.2022
Staffel 1 Folge 2: Der Beruf, der alles bietet

Staffel 1 Folge 2: Der Beruf, der alles bietetJetzt kostenlos streamen

Held:innen des Spitals

Folge 2: Staffel 1 Folge 2: Der Beruf, der alles bietet

49 Min.Folge vom 05.09.2022Ab 6

In drei Bundesländern nehmen Pfleger:innen PULS 4 exklusiv in ihr Berufsleben mit und erzählen, warum sie sich für diesen Beruf entschieden haben, wie sie ihre Freizeit gestalten, wie viel sie von ihrem Arbeitsplatz mit nach Hause nehmen und wie sie versuchen nach der Schicht abzuschalten.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Held:innen des Spitals
PULS 4
Held:innen des Spitals

Held:innen des Spitals

Alle 1 Staffeln und Folgen