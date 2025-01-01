Herr Strache fährt nach Ibiza - Zurück zum Ende
1 StaffelAb 0
Herr Strache fährt nach Ibiza - Zurück zum Ende
Zum 3. Jahrestag des Ibiza-Videos bittet PULS 24 die beiden Protagonisten des folgenreichen Abends zum Interview. Chefredakteur Stefan Kaltenbrunner besucht Julian Hessenthaler, den Architekten der Videofalle, im Gefängnis. Infochefin Corinna Milborn lädt Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache an den Ort des Geschehens in die Villa auf Ibiza.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4