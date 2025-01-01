Höhenflüge
1 StaffelAb 0
Höhenflüge
Phil und Allie Dunnington sind passionierte Heißluftballonfahrer. Sie haben schon zahlreiche exotische Länder bereist und an internationalen Wettbewerben teilgenommen. Ihre besondere Art zu reisen eröffnet ihnen auch immer wieder besondere Perspektiven. In der fünfteiligen Dokumentationsreihe lassen Phil und Allie Dunnington die Zuschauer an atemberaubenden Ausblicken, dramatischen Landungen und unerwarteten Begegnungen teilhaben.
Genre:Dokumentation, Reise
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Albatross World Sales GmbH