Honig - süße Leidenschaft
1 StaffelAb 0
1 StaffelAb 0
Honig - süße Leidenschaft
Honig ist das wohl älteste Süßungsmittel der Welt und ist für viele eine Alternative zu weißem Zucker. Je nach Region und Jahreszeit, in der er gewonnen wird, schmeckt er anders. Genauso vielfältig wie sein Geschmack sind auch seine Verwendungsmöglichkeiten. Ob als Brotaufstrich, in Honigkuchen oder Honigbrot, als raffinierte Zutat in deftigen Gerichten oder in Salatdressings zusammen mit Senf - überall verleiht er den Speisen eine spezielle Note. Anita Lackenberger macht sich auf die Suche nach den unterschiedlichen Honigsorten in Österreich, Deutschland, der Schweiz, Tschechien und der Slowakei und entdeckt die Welt der Imkerinnen und Imker.
Genre:Dokumentation, Reportage
Altersfreigabe:
0