Horror Tattoos - Deutschland, wir retten Deine Haut
Folge 9: Best Of
61 Min.Folge vom 27.12.2017Ab 12
Die schlimmsten Tattoos, die skurrilsten Geschichten, die witzigsten Kandidaten und natürlich die besten Cover-Ups unserer Tattoo-Profis - das alles gibt es in diesem Best of der "Horror-Tattoos".
Genre:Reality
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© sixx
