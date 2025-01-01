Hundertdreizehn
1 Staffel
Ab 16
Hundertdreizehn
Ein Reisebus gerät auf die Gegenfahrbahn einer innerstädtischen, mehrspurigen Hochstraße und gräbt dort eine Schneise der Verwüstung durch den Gegenverkehr. Bei dem katastrophalen Unglück kommen etliche Menschen ums Leben, darunter Theo, der Fahrer des Busses. Bei seiner Identifizierung enthüllt sich ein Geheimnis, eine Lebenslüge, die möglicherweise den Unfall mitverursacht hat. Die Ermittler Anne und Jan Auschra stehen vor einem fast unentwirrbaren Rätsel.
