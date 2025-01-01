Ice Pilots
2 StaffelnAb 12
Ice Pilots
Die Doku-Serie "Ice Pilots" handelt von einer unorthodoxen Fluggesellschaft im Norden Kanadas. Die in Yellowknife stationierte Buffalo Airways fliegt Propeller-Flugzeuge aus dem Zweiten Weltkrieg und versorgt so weit entfernte Außenposten mit lebenswichtigen Gütern. Die abenteuerlustigen Piloten trotzen dabei eisigen Temperaturen und Unwettern, um Menschen und Frachten über die Arktis zu fliegen.
Genre:Reality, Luftfahrt
Produktion:CA, 2009
Altersfreigabe:
12
