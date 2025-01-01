Im Fokus: Klima & Katastrophen - Wohin wir wandeln
Land der Berge, der Ströme und der Äcker, aber was, wenn durch den Klimawandel die Gletscher schmelzen, die Seen austrocknen und die Landwirte kapitulieren? Wie zukunftsreich ist Österreich dann noch? Jenny Laimer trifft Betroffene und wankt mit ihnen zwischen Katastrophe und Hoffnung, Mut und Verzweiflung, Klimasünde und Klimarettung.
