Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Im Kopf des Serienkillers: Edmund Kemper

Im Kopf des Serienkillers Edmund Kemper

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 1vom 17.08.2025
Im Kopf des Serienkillers Edmund Kemper

Im Kopf des Serienkillers Edmund KemperJetzt kostenlos streamen

Im Kopf des Serienkillers: Edmund Kemper

Folge 1: Im Kopf des Serienkillers Edmund Kemper

80 Min.Folge vom 17.08.2025Ab 16

Edmund Kemper, ein eloquenter Soziopath, ging als der "Co-Ed Killer" in die Kriminalgeschichte ein. Er tötete und enthauptete zehn Menschen, darunter seine eigene Mutter. Die Dokumentation zeigt Teile des Interviews zwischen dem früheren FBI-Agenten John Douglas und dem Serienmörder - diese Methode markiert die Geburtsstunde der modernen Kriminalpsychologie.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Im Kopf des Serienkillers: Edmund Kemper
Kabel Eins Doku
Im Kopf des Serienkillers: Edmund Kemper

Im Kopf des Serienkillers: Edmund Kemper

Alle 1 Staffeln und Folgen