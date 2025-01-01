Inside GSG 9
1 StaffelAb 12
Inside GSG 9
Die GSG 9 der Bundespolizei gewährt tiefe Einblicke in ihre sonst verschlossene Welt. In einer vierteiligen Serie begleitet "Galileo" die Elite-Einheit ein Jahr lang - vom anspruchsvollen Auswahlverfahren bis zur komplexen Einsatzplanung. Wie wird man GSG 9 Beamter? Wie meistern die Auszubildenden die berüchtigte Härtewoche? Und welche Strategien entwickelt die GSG 9, um sich auf das Unvorhersehbare vorzubereiten?
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
