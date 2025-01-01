Inside Spider-Man
1 StaffelAb 12
Anfang der 60er Jahre wird die Figur des Spider-Man geboren und mausert sich schon bald zum absoluten Star von Marvel-Comics. "Inside Spider-Man" beleuchtet die Entstehung der Filmreihen, die seit den frühen 2000ern produziert werden. In exklusiven Interviews berichten Darsteller und Crew-Mitglieder von ihren Erlebnissen am Set und geben Einblicke hinter die Kulissen.
Genre:Dokumentation
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© The Nacelle Company, LLC