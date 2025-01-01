Der Generationen-Talk: "Boomer vs. Gen Z": Dating, Atomkraft & WiedervereinigungJetzt kostenlos streamen
JENKE. Zeitreise.
Der Generationen-Talk: "Boomer vs. Gen Z": Dating, Atomkraft & Wiedervereinigung
45 Min.
In "JENKE.Zeitreise" begibt sich Jenke von Wilmsdorff auf eine zweiteilige Reise zurück in das Lieblingsjahrzehnt der Deutschen: Die 80er. Doch nicht nur, um in Nostalgie zu schwelgen, sondern vor allem, um das Jahrzehnt unter einer ganz aktuellen Fragestellung zu betrachten: Wie sehr prägen uns die 80er bis heute? Welche Auswirkungen hat das Jahrzehnt der "Boomer" auf die Gegenwart der "GenZ"? Und: War früher wirklich alles besser?
