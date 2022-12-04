Einmal quer durch Peru - Ana Maria auf der Suche nach ihrer leiblichen FamilieJetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 8: Einmal quer durch Peru - Ana Maria auf der Suche nach ihrer leiblichen Familie
45 Min.Folge vom 04.12.2022Ab 12
Ana Maria wird 1978 in Peru geboren und mit nur vier Tagen in die Obhut einer deutschen Nonne gegeben, die inmitten der Anden ein Waisenhaus führt. Von dort adoptiert ein kinderloses Ehepaar aus Deutschland die kleine Ana Maria, sodass diese behütet aufwächst. Es fehlt ihr an nichts, die Sehnsucht nach ihren Wurzeln aber sitzt tief und so möchte die dreifache Mutter nur eins: endlich ihre leibliche Familie finden. Ob Julias Suche in Peru erfolgreich verlaufen wird?
Genre:Reality, Dokusoap
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH