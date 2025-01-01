Kann Julia die Geschwister Aghdas und Saeed wieder zusammenführen?Jetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 3: Kann Julia die Geschwister Aghdas und Saeed wieder zusammenführen?
45 Min.Ab 12
Die Geschwister Aghdas (57) und Saeed (47) wuchsen gemeinsam in Teheran auf und standen sich immer sehr nahe. 1991 wandern sie aus - Aghdas nach Deutschland, ihr Bruder Saeed nach Japan. Sie halten noch einige Jahre Kontakt, doch dann kommen Aghdas' Briefe plötzlich ungeöffnet zurück, und Saeeds Telefonnummer ist neu vergeben. Seither gab es kein Lebenszeichen mehr von ihm. Kann Julia Saeed finden und die Geschwister wieder zusammenführen?
