Nach 30 Jahren: Erna möchte ihre türkische Pflegetochter wiedersehen

SAT.1Staffel 5Folge 5
45 Min.Ab 12

Anfang der 70er-Jahre bekommt die damals 33-jährige Berlinerin Erna von einer türkischen Familie aus der Nachbarschaft Besuch. Ohne Ankündigung lassen sie ihre drei Monate alte Tochter Aysen bei Erna, da sie sich selber nicht um das kleine Mädchen kümmern können. Nach fünf Jahren will die Familie ihr Kind wieder zu sich nehmen. Erna, nun 75 Jahre alt, hat Aysen seit knapp 30 Jahren nicht mehr gesehen und wünscht sich nichts sehnlicher, als ihre Pflegetochter zu umarmen.

