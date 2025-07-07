Kaisermühlen Blues (6/6): Kein Baum wächst in den HimmelJetzt kostenlos streamen
Kaisermühlen Blues Staffel 2
Folge 12: Kaisermühlen Blues (6/6): Kein Baum wächst in den Himmel
Jetzt kann Kaisermühlen doch noch zu einer Attraktion kommen: Dem Plan des unermüdlichen Duos Gneisser/Schoitl, den hölzernen Polizeisteg durch eine Aluminiumbrücke zu ersetzen, wurde im Bezirksrat zugestimmt. Die beiden Bezirksräte haben dabei allerdings nicht an die Durchsetzungskraft der Kaisermühlener Frauen, allen voran ihrer eigenen, gedacht. Besetzung: Marianne Mendt (Gitti Schimek) Götz Kauffmann (Rudi Gneisser) Helma Gautier (Wilma Gneisser) Peter Fröhlich (Erwin Schoitl) Elfi Eschke (Renate Schoitl) Lukas Resetarits (Burschi Leitner) Brigitte Neumeister (Turecek) Brigitte Swoboda (Koziber) Franz Buchrieser (Dr. Schneider) Dorothea Parton (Lena) Gerald Pichowetz (Franzi) Ellen Umlauf (Frau Kaiser) Regie: Reinhard Schwabenitzky Bildquelle: ORF/MR Film/Contessina Bauer
