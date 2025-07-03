Kaisermühlen Blues (1/6): Der erste KaisermühlnerJetzt kostenlos streamen
Kaisermühlen Blues Staffel 2
Folge 7: Kaisermühlen Blues (1/6): Der erste Kaisermühlner
52 Min.Folge vom 03.07.2025
Kaisermühlen ist in heller Aufregung - bei Baurbeiten wird ein menschliches Skelett gefunden......Bezirksrat Gneißer träumt von einem Kaisermühlner "Ötzi" - und blamiert sich heftig. Frau Schoitl ist wieder da, sie will abnehmen und joggt mit dem Burschi. Worauf der sich gleich Hoffnungen macht. Bildquelle: ORF/MR Film
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kaisermühlen Blues Staffel 2
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0