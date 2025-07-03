Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kaisermühlen Blues Staffel 2

Kaisermühlen Blues (1/6): Der erste Kaisermühlner

ORF2Staffel 1Folge 7vom 03.07.2025
Kaisermühlen Blues (1/6): Der erste Kaisermühlner

Kaisermühlen Blues (1/6): Der erste KaisermühlnerJetzt kostenlos streamen

Kaisermühlen Blues Staffel 2

Folge 7: Kaisermühlen Blues (1/6): Der erste Kaisermühlner

52 Min.Folge vom 03.07.2025

Kaisermühlen ist in heller Aufregung - bei Baurbeiten wird ein menschliches Skelett gefunden......Bezirksrat Gneißer träumt von einem Kaisermühlner "Ötzi" - und blamiert sich heftig. Frau Schoitl ist wieder da, sie will abnehmen und joggt mit dem Burschi. Worauf der sich gleich Hoffnungen macht. Bildquelle: ORF/MR Film

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Kaisermühlen Blues Staffel 2
ORF2
Kaisermühlen Blues Staffel 2

Kaisermühlen Blues Staffel 2

Alle 1 Staffeln und Folgen