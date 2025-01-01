Katakomben
Eine Gruppe Münchner Rich Kids feiert einen illegalen Rave in den Katakomben unter dem Hauptbahnhof. Dort treffen sie auf die Unsichtbaren: Menschen, die vom System verdrängt wurden.
In den Katakomben trifft Arm auf Reich
Panische Menschen, dichter Rauch und ein Meer aus Einsatzkräften am Münchner Hauptbahnhof. Was ist hier passiert? Im neuen Joyn Original Katakomben treffen Münchner Rich Kids auf die mittellose Unterwelt.
Was als unterhaltsame Party beginnt, verwandelt sich schnell in eine Katastrophe: Eine Gruppe von Jugendlichen aus reichen Elternhäusern veranstaltet einen illegalen Rave in den Katakomben unter dem Münchner Hauptbahnhof. Was sie nicht ahnen: Im Untergrund leben Menschen, die in der normalen Welt keinen Platz gefunden haben: Die Unsichtbaren. Als plötzlich ein Feuer in den Tunneln ausbricht, kommt es zu einer Massenpanik und die Partygänger versuchen zu fliehen. Doch sie schaffen es nicht alle raus.
Die Konsequenzen
Am folgenden Tag stellt sich heraus, dass es dutzende Verletzte und drei vermisste Jugendliche gibt. Darunter auch Nellies Bruder Max, gespielt von Nick Romeo Reimann. So beschließt Nellie, verkörpert von Lilly Charlotte Dreesen, auf eigene Faust nach ihrem Bruder zu suchen. Dabei hilft ihr der beste Freund Janosch, verkörpert von Yasin Boynuince. Doch wie es aussieht, sind sie nicht die einzigen, die unter der Großbaustelle am Hauptbahnhof nach Max suchen. Die wortkarge Bundespolizistin Magdalena Kaltbrunner, gespielt von Sabine Timoteo, und der Unsichtbare Tyler, gespielt von Mercedes Müller, machen sich ebenfalls auf die Suche nach dem verschollenen Teenager. Warum? Und kann sich Lisa Limberger, gespielt von Marleen Lohse, die das millionenschwere Bauvorhaben in Gefahr gebracht hat, aus der Affäre ziehen? Wer profitiert tatsächlich von dem Verschwinden von Max?
Die Coming-of-Age-Serie zeigt auf spektakulärer Art und Weise die feinen Risse, die sich durch unsere Gesellschaft ziehen: Arm gegen Reich, Jung gegen Alt. Besonders die Katakomben, die seit den 1970er Jahren als Versorgungstunnel unterhalb der Stadt entstanden sind, visualisieren bildstark die Kluft zwischen den unterschiedlichen Gesellschaftsschichten der bayerischen Metropole.
Behind The Scenes der Katakomben
Produziert wird die deutsche Coming-of-Age-Serie Katakomben von NEUESUPER, die zuvor bereits für die Serien Hindafing, Blockbustaz und 8 Tage verantwortlich war. Die Regie übernimmt Jakob M. Erwa. Dieser ist ebenfalls der Regisseur der Langfilme Die Mitte der Welt und Homesick sowie von fünf Folgen der Serie Tschuschen: Power. Er fungiert als Head-Autor von Katakomben gemeinsam mit Florian Kamhuber, der Limbo und Venusfliegenfalle produziert hat. Als Autorinnen stehen ihm außerdem Sina Flammang, Romina Ecker und Johanna Thalmann zur Seite. Die Coming-of-Age-Serie wird darüber hinaus vom FilmFernsehFonds Bayern gefördert. Den Weltvertrieb übernimmt Beta Film.
