Killer Couples: Mörderische Paare
1 StaffelAb 18
Am Anfang steht die Liebe, am Ende ein brutales Verbrechen. Welche Dynamik setzt sich in Gang, wenn Pärchen Mordgelüste entwickeln? "Killer Couples - Mörderische Paare" geht dieser Frage in jeder Folge auf den Grund und beschreibt, wie manipulativ Partner in Liebesbeziehungen werden können und wie sich extreme Leidenschaft in kriminelle Energie verwandelt.
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© Universal Studios Limited