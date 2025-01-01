Kitzbühel 25 - Promis, Partys, Pistentratsch
Kitzbühel 25 - Promis, Partys, Pistentratsch
Zum bereits 85. Mal findet heuer das legendäre Hahnenkamm Wochenende in Kitzbühel statt. SportlerInnen, Promis und Fans versammeln sich in Österreichs Nobelskiort zum Anfeuern und Feiern. Mittendrin ist Sängerin Melissa Naschenweng, die hautnah bei den Sportbewerben, Preisverleihungen und Partys dabei ist. Sie öffnet dem Publikum die Türen in Kitzbühel - geht auf die begehrtesten Partys und trifft sich mit Fritz Strobl, Elton, Arnold Schwarzenegger, Felix Neureuther, Silvie Meis, Armin Assinger und weiteren Promis zum Pistentratsch.
