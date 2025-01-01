Knossis Kingdom
Eine Influencer-Diebesbande kämpft sich Level um Level durch Knossis Schloss, um am Ende gegen ihn anzutreten. Warum? Für die Krone! Doch der Endgegner hat es in sich.
Der Werdegang von Jens Knossalla alias Knossi kann sicherlich als einzigartig bezeichnet werden. Begonnen hat sie mit einem Auftritt als Kandidat in der ProSieben-Show WipeOut - Heul nicht, lauf! im Jahr 2008. Daraufhin war der im Juli 1986 geborene Bürokaufmann aus Baden-Baden in verschiedenen TV-Sendungen zu sehen, darunter Richter Alexander Hold, K11 - Kommissare im Einsatz, Promi Big Brother und Late Night Berlin, der Late-Night-Show von Klaas Heufer-Umlauf. Auch in Filmen war er bereits zu sehen, zum Beispiel Kartoffelsalat 3.
Eine Leidenschaft von Knossalla ist außerdem das Pokern. Bei der ProSieben Castingshow PokerStars sucht das PokerAss gewann er den ersten Platz und moderiert mehrere Poker-Sendungen auf dem Sport-Sender Sport1. Bei der World Series of Poker in Las Vegas schaffte er es immerhin bis zum 240. Platz von 6352 Spielenden und gewann so 37.000 Dollar Preisgeld.
Nebenbei startete Jens Knossalla eine zweite Karriere als Internet-Star unter dem Künstlernamen Knossi. Sein Twitch-Kanal TheRealKnossi hat zwei Millionen Follower und ist damit auf Platz 3 der deutschsprachigen Twitch-Kanäle. Auch auf Youtube ist Twitch-Star und Entertainer immens erfolgreich.
Knossis Kingdom - Ein König und seine Krone
Bei dem neuen Joyn Original Knossis Kingdom werden alle Fans von Jens Knossalla auf jeden Fall auf ihre Kosten kommen. Schon länger bezeichnet sich der Moderator als "König des Internets" und trägt eine Krone. In Knossis Kingdom muss er sie jetzt zum ersten Mal verteidigen - denn andere Influencer*innen und Promis wollen Knossi seine Krone abjagen! Aber er macht es ihnen nicht leicht: In einer kniffligen Challenge nach der nächsten müssen sie sich durch Knossis Schloss kämpfen, um eine Chance zu bekommen, dem König des Internets seine Krone abzujagen.
Schaue das neue Original Knossis Kingdom auf Joyn - auf eine ganz neue Art und Weise. Denn du selbst kannst bei Knossis Kingdom über den Verlauf der Spiele entscheiden, dank revolutionären Technologie von Fanblast.
Über Fanblast
Digital Blast, das innovative Software-Unternehmen aus Hamburg, verändert mit seinem Produkt Fanblast die Interaktion zwischen Kreativen und Fans maßgeblich. Mit Fanblast haben Creator aus der Musik-, Sport-, Food-, Beauty-, sowie Streaming-Industrie zum ersten Mal die Möglichkeit, in Realtime die Fans interaktiv in den kreativen Erstellungsprozess zu involvieren und sie mit Rewards zu belohnen.
In Knossis Kingdom konnten die Zuschauenden über den Verlauf der Serie entscheiden. So konnten sie z.B. die Kostüme der prominenten Gäste mitbestimmen, Mini-Spiele wählen und die Challenges inhaltlich gestalten.
Für die Teilnahme wurden die Fans mit attraktiven Sachpreisen belohnt.